Nicolai Rahdarian fra Aarhus fik to kedelige overraskelser mandag eftermiddag.

Først kunne han konstatere, at nogen havde påkørt og beskadiget hans parkerede bil. Men den anden overraskelse var endnu større.

For den lille seddel, der sad i vinduet, var ikke fra den bilist, som havde ramt Nicolais bil, mens den holdt parkeret på Ewaldsgade på Frederikbjerg i Aarhus, skriver TV 2 Østjylland.

Det var derimod en parkeringsbøde.

I forbindelse med påkørslen var bilen – ifølge Nicolai Rahdarian – blevet skubbet op på fortovet, og det havde efterfølgende fået en parkeringsvagt til at kvittere med en bøde på 510 kroner.

»Det er isoleret set helt fair at give en bøde for at holde deroppe. Men hvis man kiggede lidt mere, kunne man også regne ud, at det ikke var en parkering,« siger Nicolai Rahdarian til TV 2 Østjylland.

Bilen havde ovenikøbet fået en hård medfart i forbindelse med påkørslen.

Sådan så Nicolai Rahdarians bil ud efter at være blevet påkørt og skubbet op på fortovet – med det resultat, at han fik en parkeringsbøde. Foto: Nicolai Rahdarian Vis mere Sådan så Nicolai Rahdarians bil ud efter at være blevet påkørt og skubbet op på fortovet – med det resultat, at han fik en parkeringsbøde. Foto: Nicolai Rahdarian

Forreste venstre fælg var bøjet og noget af dækket var røget af. Derudover var en del af forruden blevet knust.

»Det er godt nok en træls situation,« siger Nicolai Rahdarian til B.T. om skaderne og parkeringsbøden.

Han har skrevet i en lokal Facebook-gruppe i det håb, at personen, der påkørte hans bil, vil henvende sig.

Tirsdag formiddag kort før klokken 12 er det stadig ikke sket.