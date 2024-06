Advokat Nicolai Dyhr fra 'Den sorte svane' har talt usandt i retten om sit forhold til en kriminel.

TV 2 kan således dokumentere, at Dyhr flere gange har mødtes med bandeveteranen Tamer Kibar, som han torsdag i Odense Byret ellers hævdede kun at have mødt én gang.

Juraeksperter siger nu til mediet, at en sådan usandhed kan føre til straf.

»Hvis man bliver kendt skyldig i at afgive falsk forklaring i retten, er retspraksis, at man bliver idømt mindst 60 dages ubetinget fængsel,« lyder det for eksempel fra juraprofessor ved Københavns Universitet Trine Baumbach.

Dyhr trak TV 2 i retten i et forsøg på at blive redigeret ud af 'Den sorte svane', hvor skjulte optagelser viser ham drøfte svindel med kriminelle.

Optagelserne har kostet ham stillingen som partner i det velrenommerede advokathus Horten.

I dokumentaren ser man blandt andet Dyhr give bandeveteran Tamer Kibar rådgivning, som eksperter til TV 2 siden har kaldt ulovlig.

Torsdag var Dyhrs forklaring i retten, at han havde følt sig truet og talte Kibar efter munden. Han afviste også at have mødt Kibar efterfølgende.

En aktindsigt til TV 2 viser imidlertid, at advokaten godt et år efter var i Sø- og Handelsretten med manden.

Dyhr har til TV 2 afvist at kommentere de nye oplysninger.