Den tidligere fodboldstjerne Nicki Bille nægter sig torsdag skyldig i at have truet en sygeplejerske på Rigshospitalet med vold.

Men har indrømmer i retten, at han om natten 27. januar i år ikke ligefrem talte pænt til hende.

»Jeg var blevet skudt i armen, og havde været på hospitalet fire dage i træk. Da hun skældte mig ud for at komme for sent tilbage til afdelingen sent om natten, endte vi i et skænderi. Jeg kan godt sige, at jeg sagde: 'Slap dog af, din so!'« til hende," erkendte Nicki Bille i vidneskranken i Københavns Byret.

»Min arm var næsten skudt af, jeg var handicappet for livet og min fodboldkarriere, som jeg havde kæmpet for hele livet, var måske forbi. Samtidig havde jeg drukket lidt i løbet af aftenen, og fik 50 piller om dagen. Statsstyrede stoffer havde jeg masser af, men jeg havde ikke taget kokain,« forklarede Nicki Bille videre.

Sagen mod Nicki Bille De fem forhold, som Nicki Bille er tiltalt for, er følgende.



Forhold 1: Overtrædelse af straffelovens paragraf 266 ved at have truet med et luft- og fjedervåben mod forurettede.

Forhold 2: Overtrædelse af bekendtgørelse om våben og ammunition ved at have transporteret luftpistolen på uforsvarlig måde.

Forhold 3: Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Forhold 4: Overtrædelse af straffeloven ved at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet.

Forhold 5: Overtrædelse af straffeloven ved at have truet en sygeplejerske på Rigshospitalet.



Nicki Bille erkender forhold 1 og 3, men nægter forhold 2, 4 og 5.

»Da jeg først kom tilbage til afdelingen kl. to om natten i stedet for kl. 22, blev hun tydeligvis meget irriteret og sur. Hun flåede døren op og hævede stemmen, og så hævede jeg stemmen endnu mere, så vi endte i et skænderi. Så var det bare, at alt kom. Når jeg bliver irriteret, så kommer det hele op på en gang i mit hoved, og så gik det ud over hende på en eller anden måde verbalt.«

»Jeg sagde, at hun burde have lidt mere forståelse, mens jeg viftede med hænderne. Det er åbenbart det, som hun siger er trusler om 10-20 knytnæveslag. Jeg kom helt tæt på, og det kan godt være, at hun fik et chok. Det var nok derfor, at hun skubbede ud efter mig,« tilføjede Nicki Bille, der hævder, at det retteligt var sygeplejersken, der slog ham.

»Hun slog mig og ramte mig her,« forklarede han og pegede på sin skulder, mens han samtidig forklarede, at han som følge af sine skudsår i højre arm aldrig kommer til at kunne knytte hånden igen eller strække armen ud.

»Selvfølgelige har jeg ikke sagt, at jeg ville komme og nakke hende. Jeg kunne aldrig finde på at slå en kvinde,« forsikrede Nicki Bille foran domsmandsretten.

Det stemmer dog ikke helt med et af de nyere forhold på hans straffeattest.

I sommeren 2018 blev han anholdt i Monaco for at have taget kvælertag på en veninde og slået en anden veninde, som ville stoppe ham.

Det udløste 30 dages fængsel.

Der falder først dom i den aktuelle straffesag i Københavns Byret fredag.