Nicki Bille var inde i en dårlig periode, da han sidste år truede en mand med en luftpistol.

Det fortalte den 31-årige fodboldspiller, da sagen mod ham startede ved Københavns Byret torsdag.

Her er Nicki Bille tiltalt for blandt andet at have truet en mand med en luftpistol samt at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Han erkender sig delvist skyldig.

Sagen mod Nicki Bille De fem forhold, som Nicki Bille er tiltalt for, er følgende.



Forhold 1: Overtrædelse af straffelovens paragraf 266 ved at have truet med et luft- og fjedervåben mod forurettede.

Forhold 2: Overtrædelse af bekendtgørelse om våben og ammunition ved at have transporteret luftpistolen på uforsvarlig måde.

Forhold 3: Overtrædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have været i besiddelse af 0,26 gram kokain.

Forhold 4: Overtrædelse af straffeloven ved at have tildelt en dørmand 1-2 knytnæveslag i ansigtet.

Forhold 5: Overtrædelse af straffeloven ved at have truet en sygeplejerske på Rigshospitalet.



Nicki Bille erkender forhold 1 og 3, men nægter forhold 2, 4 og 5.

»Det var rigtig dumt, det var ikke min intention at gøre ham ondt eller true ham. Jeg var inde i en rigtig dårlig periode og var på det tidspunkt påvirket af alkohol. Jeg følte mig også lidt truet af, at han på cykel kom over mod mig. Jeg var på vej til at feste derhjemme.«

»Jeg sigtede mod ham, men jeg kan ikke huske præcist hvor. Det kan godt passe, at det har været mod hans ansigt, men jeg hev egentlig bare pistolen frem. Det gik meget stærkt, og lige så snart jeg havde peget, var politiet der faktisk. Jeg vidste godt, at det ville gøre ham bange.«

Nicki Bille forklarede videre, at han havde købt pistolen i Polen, hvor han tidligere har spillet fodbold, fordi han synes, at den var »flot og pæn.«

Pistolen havde han brugt til at skyde efter målskiver i skoven.