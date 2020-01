Fodboldspilleren Nicki Bille frafalder sin anke af dom, som han fik sidste år for vold og trusler.

Dommer og anklager var mandag formiddag mødt forgæves op i Østre Landsret, da fodboldspilleren Nicki Bille har valgt at frafalde sin anke af den dom på fire måneders fængsel, som han fik i april 2019.

Det oplyser Billes advokat, Asser Gregersen, ti minutter inden begyndelsen på ankesagen i Østre Landsret.

- Han tog beslutningen sent i går aftes. En tur i landsretten er en stor beslutning for de fleste, og det er ikke noget, man skal tage let. Der er mange, der i dagene op til overvejer tingene en ekstra gang. Det har Nicki så også gjort, siger advokat Asser Gregersen.

Den oprindelige dom fra byretten i fjor rummede en del forhold.

Bille blev dømt for at have truet en cyklist med en luftpistol i indre København og var i besiddelse af 0,26 gram kokain. De forhold erkendte han.

Derudover blev han dømt for at have slået en dørmand i ansigtet med knyttet næve, ligesom han truede en sygeplejerske, da han selv var indlagt for skudsår fra et haglgevær. Begge forhold nægtede han.

Episoderne fandt sted i 2018, og Nicki Bille ser nu frem til at få lidt ro på i 2020, forklarer advokat Asser Gregersen. Imens står tv-personligheden og blogger Nikita Klæstrup og filmer, da hun arbejder på en dokumentar om fodboldspilleren.

- Han har haft et skidt 2018, og han vil gerne lægge det bag sig. Det ville han allerede i byretten i april. Så har der været nogle episoder i medierne i 2019, det er jeg med på, men han har brugt 2019 på at få det bedre, og det her er så den sidste del i det, siger Asser Gregersen.

Anklagemyndigheden lavede en såkaldt kontraanke, da Nicki Bille i sin tid ankede dommen fra byretten.

Men da han nu har frafaldet sin anke, har anklagemyndigheden også besluttet at frafalde kontraanken, oplyser anklager Peter Messerschmidt.

/ritzau/