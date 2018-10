Nicki Bille er havnet i en ny, kedelig sag. Mandag blev den danske fodboldspiller blevet anholdt på åben gade i København.

Det bekræfter Billes træner i NordicBet Liga-klubben Lyngby, Mark Strudal bekræfter anholdelsen over for B.T.

»Jeg har fået bekræftet, at der er sket en anholdelse, og at Nicki (Bille, red.) skulle være med i den anholdelse med en gruppe af personer. Det er det eneste, jeg ved,« siger Mark Strudal.

Ifølge B.T.s oplysninger skulle Nicki Bille være anholdt for at true en mand med en luftpistol.

Københavns Politi bekræfter, at en mand mandag blev anholdt for at true en anden person i forbindelse med gadeuorden, men vil ikke oplyse, om der skulle være tale om Nicki Bille.

»Vi har været nede og håndtere det, og vi har i den forbindelse anholdt en person. Du refererer til en pistol. Og i den hændelse, jeg refererer til, er der tale om en luftpistol. Så det er ikke noget, som befolkningen skal frygte for. Den er ikke farlig. Og vi har selvfølgelig sikret den,« siger vagtchef Kristian Rohdin fra Københavns Politi til B.T.

Nicki Bille har tidligere været indblandet i uheldige sager uden for banen.

I juni blev han dømt for vold og usædelig opførsel i Monaco, hvor angriberen slog en kvinde, der holdt Billes veninde i et kvælertag. Han var også i besiddelse af kokain og havde en videooptagelse af et blowjob på sin telefon ved anholdelsen.

Forseelserne kostede Bille en måned i fængsel.

For fire år siden blev Nicki Bille idømt 60 dages betinget fængsel for at have udøvet vold mod en tjenestemand i funktion, da han blandt andet bed en betjent i armen.