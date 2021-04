En niårig pige er blevet påkørt i Hammershøj ved Tjele.

Pigen er fløjet til Skejby Sygehus og er i kritisk tilstand.

Det fortæller vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi til B.T.

Ulykken skete, da en personbil var på vej mod nord på Stationsvej. I venstre side af vejen legede to børn.

»Af uransagelige årsager løber de to børn ud på vejen. Det ene barn når at bremse op, men den niårige pige bliver påkørt og kommer alvorligt til skade. Sidste melding fra lægehelikopteren er, at pigen er i kritisk tilstand, og der er tale om mulige hovedtraumer,« siger vagtchefen.

Ulykken er sket ude foran pigens hjem, og de pårørende er af den grund også underrettet.

Føreren af personbilen er en 60-årig kvinde fra lokalområdet. Hun er blevet afhørt, og hun er meget rystet over, hvad der er sket, meddeler vagtchefen.

Anmeldelsen kom ind klokken 15.10 lørdag. Politiet er ikke længere på stedet.

Alt tyder på, at kvinden har kørt omkring det tilladte på 50 kilometer i timen.

B.T. følger sagen.