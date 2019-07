Tre ambulancer og en akutlæge er til stede ved en bådulykke ved Prins Knuds Dæmning i Dragør.

»Der er ni tilskadekomne, hvoraf tre personer i kritisk tilstand,« siger vagtchef ved Københavns Politi, Jesper Frandsen, til B.T.

Ulykken skete ved et stort bådshow, Copenhagen Poker Run, hvor såkaldte powerboats skulle lave en opvisning kl. 16.

Politiet modtog anmeldelsen om ulykken klokken 16.02.

Foto: Mikkel Johansen Vis mere Foto: Mikkel Johansen

Præcist hvordan ulykken skete, ved politiet endnu ikke. De er fortsat i gang med afhøringer af vidner.

Dog tyder noget på, at der enten kan være tale om, at en båd har ramt en bølge skævt eller at to både er kollideret.

Der var en del mennesker til stede ved showet, oplyser Jesper Frandsen, hvor politiet fortsat er i gang med en større indsats.

Alle de tilskadekomne er nu i land, men endnu har politiet ikke det fulde overblik, oplyser Jesper Frandsen.

Opdateres...