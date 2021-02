På flere adresser i Odense og Svendborg har politiet anholdt ni personer. De sigtes blandt andet for narko.

Ni personer med tilknytning til bandemiljøet i Odense er torsdag blevet anholdt i en politiaktion på Fyn.

Det er politiets specialenhed Særlig Efterforskning Vest (SEV), der har foretaget anholdelserne i en koordineret aktion med Fyns Politi, oplyser politiet.

Anholdelserne er foretaget på flere adresser i Odense og Svendborg.

De anholdte er syv mænd og to kvinder i alderen 23 til 49 år. De sigtes blandt andet for overtrædelse af loven om narko og forsøg på røveri samt forsøg på grov vold.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvad de ni nærmere sigtes for, og SEV ønsker ikke at oplyse yderligere om sagen på nuværende tidspunkt.

Flere af de anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense fredag formiddag.

Her vil anklageren anmode om lukkede døre. Vælger dommeren at følge det, bliver det ikke muligt at høre nærmere detaljer om sagen, eller hvad de sigtede eventuelt forklarer.

