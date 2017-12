Foto: Per Oxenholt /Scanpix 2017

Tre biler er fredag aften kørt sammen i Brabrand ved Aarhus. Tre personer er alvorligt kvæstede.

Der var i alt 11 personer i de tre biler, hvoraf ni kom til skade. Tre kvinder i alderen 19-21 år blev alvorligt kvæstet, men er alle uden for livsfare.

Alle er bragt til hospitaler i henholdsvis Aarhus og Randers.

I første omgang var der forlydende om op mod ti tilskadekomne, derefter var det otte, men Østjyllands Politi oplyser nu, at der er tale om ni personer.

Trafikulykken skete på Holmstrupgårdsvej i Brabrand ved Aarhus, da en 19-årig mand forsøgte at overhale en forankørende bil.

'På grund af modkørende biler kunne overhalingen ikke fuldendes. Føreren trak ind til højre og ramte herved den forankørende bil ført af en 20-årig kvinde, som blev skubbet ud foran en modkørende personbil, ført af en 25-årig kvinde,' oplyser Østjyllands Politi.

Ulykken skete klokken 18:47 og vejen har indtil nu været spærret, men det forlyder, at det ene spor er åbnet.

'Uheldsstedet på Holmstrupgårdsvej i Brabrand kan nu passeres med forsigtighed i et spor. Politiet arbejder stadig på stedet - vis hensyn. Vejen forventes helt ryddet kl. ca. 22:00,' skriver Østjyllands Politi på Twitter.

Vagtchef ved Østjyllands Politi Per Bennekov oplyser, at politiet og bilinspektøren er ved at foretage tekniske undersøgelser på ulykkesstedet.

'Der forestår stadig tekniske undersøgelser af politi og bilinspektør, hvorfor Østjyllands politi for nuværende ikke kan udtale sig nærmere om køretøjernes hastighed, vejtekniske foranstaltninger med videre. Det kan dog slutteligt oplyses, at uheldet ikke skyldes glat føre,' oplyser vagtchef Per Bennekov.

