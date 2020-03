Ni personer blev torsdag anholdt i forbindelse med en stor politiaktion på Sjælland.

Ved aktionen blev der foretaget ransagninger på 15 adresser i Københavns, Nordvestsjællands, Midt og Vestsjællands og Københavns Vestegns Politikrese.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Ransagningene bekræftede politiets mistanke om, at der var noget i gærde.

Under ransagninger blev der nemlig fundet flere effekter, som førte til, at ni personer blev anholdt og sigtet for indsmugling af kokain fra Brasilien.

Og det er ikke små mængder af stoffet, de ni personer blev sigtet for at have smuglet ind i Danmark. Faktisk er der tale om hele 21 kilo.

Københavns Politi oplyser, at to af de sigtede er blevet løsladt i kølvandet på anholdelserne.

De resterende syv bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 9.15. Én af de sigtede har relationer til rocker-/bandemiljøet.