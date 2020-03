15 adresser på Sjælland blev ransaget torsdag, og ni personer blev anholdt i sag om indsmugling af kokain.

En anklager fra Københavns Politi vil fredag bede en dommer i Københavns Byret om at varetægtsfængsle syv personer i en større sag om indsmugling af kokain.

Københavns Politi oplyser på Twitter, at de syv sammen med to andre torsdag blev anholdt og sigtet for indsmugling af ikke under 21 kilo kokain. To af de anholdte er dog blevet løsladt.

En af de sigtede har ifølge politiet relation til rocker- og bandemiljøet. Den indsmuglede kokain skulle komme fra Brasilien.

Anholdelserne skete i forbindelse med en politiaktion, hvor der også blev foretaget ransagninger flere steder på Sjælland. Ifølge politiet blev der foretaget ransagninger på 15 adresser.

Her fandt man forskellige effekter, som efter politiets opfattelse underbygger mistanken.

Hvad der mere konkret er tale om, oplyser politiet ikke. Samtidig oplyses det, at anklagemyndigheden ved fredagens retsmøde vil anmode om lukkede døre.

Lukkede døre betyder, at offentligheden ikke har adgang til retsmødet og heller ikke adgang til indsigt i de oplysninger, som anklagemyndigheden fremlægger i retten - altså politiets foreløbige beviser.

Grundlovsforhøret begynder fredag klokken 09.15.

