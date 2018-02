En 9-årig dreng er formentlig blevet påkørt af flugtbilist i Svendborg.

Det skriver Fyns Politi.

Politiet modtog anmeldelsen kl. 07.27 tirsdag morgen, om at drengen lå bevidstløs på et fortov på Mølmarksvej ved Hesselbjerg i Svendborg.

I første omgang troede de, han havde fået et epileptisk anfald, og han blev flyttet til Odense Universitetshospital.

Her viste skaderne, at han højst sandsynlig er blevet ramt af en bil, og politiet arbejder nu ud fra teorien om, at han er blevet ramt af en flugtbilist.

Drengen havde pådraget sig brud på ben, skulder og hofter, ligesom det blev konstateret, at han ikke havde epilepsi.

Derfor søger Fyns Politi nu vidner, der kunne have set ulykken.

Har du oplysninger, bedes du ringe til Fyns Politi på 114.

