DSB og Banedanmark er ramt af stor netværksfejl. Det betyder forkerte oplysninger i Rejseplanen og på skærme.

København. Fejl på infoskærme på perroner over hele landet, højttaleropkald med forkerte oplysninger og besked på Rejseplanen om forsinkede tog, der i virkeligheden kører til tiden.

Det er nogle af de problemer, som mange togpassagerer torsdag morgen er stået op til. Problemerne skyldes en større netværksfejl hos Banedanmark. Det oplyser DSB og Banedanmark.

- Overordnet set kører togene som planlagt, dog kan der opleves enkelte ændringer i trafikken. Ved større ændringer informerer vi nærmere omkring dette. Der arbejdes på at rette fejlen hurtigst muligt, skriver DSB på Twitter.

Det er Banedanmark, der blandt andet står for drift af infoskærme. Her blev fejlen konstateret torsdag morgen omkring klokken 06.

- Vi arbejder på højtryk for at få løst problemerne sammen med vores leverandører, men det er ikke lykkedes at lokalisere årsagen endnu. Vi afsøger forskellige muligheder, lyder det fra Banedanmark.

Her har man torsdag formiddag heller ikke en tidshorisont for, hvornår problemerne kan være løst.

/ritzau/