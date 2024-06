Dyre el-, lad- og racercykler er ifølge politiet blevet stjålet af gruppe forskellige steder i Storkøbenhavn.

Efter en stribe tyverier af dyre cykler flere steder i Storkøbenhavn mener politiet at have afsløret et netværk, som skal have organiseret kriminaliteten.

Fire personer blev anholdt af betjente i en aktion tirsdag, og onsdag vil en anklager bede en dommer i Retten på Frederiksberg om at varetægtsfængsle to af de anholdte.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Københavns Politi.

I alt 19 forskellige forhold sigtes de to for at have begået, oplyser politiet til Ritzau.

De fire anholdte mistænkes af politiet for at tilhøre en større gruppe. Den skal have plaget borgere i Lyngby, Hellerup, Tårnby, Ørestad og på Sluseholmen og Islands Brygge.

Her er der igennem nogen tid blevet stjålet et større antal dyre el-, lad- og racercykler.

I pressemeddelelsen varsles om yderligere anholdelser.

- Vi har fundet en del tyvekoster ved aktionen, blandt andet løbehjul og dyre cykler, men efterforskningen fortsætter, siger politikommissær Mathias Holm.

De to, som kræves varetægtsfængslet, er 19 og 21 år.

I februar kunne mediet KøbenhavnLIV berette om de natlige tyverier, som beboere på Sluseholmen havde været udsat for. I parkeringskældre og i cykelkældre var gitterporte og hængslet blevet ødelagt af de målrettede gerningsmænd.

En af beboerne fortalte, at hun nu tager sin elcykel med op i lejligheden.

- De kører ind i porten med deres biler, og så stjæler de ting af værdi i kældrene, sagde hun.

Efter flere års fald i antallet af cykeltyverier skete der i 2022 en stigning, oplyste brancheorganisationen Forsikring og Pension i 2023. Fænomenet berører mange mennesker.

- Næsten 130 danskere oplever hver dag at miste deres cykel, og det er alt for mange, udtalte Pia Holm Steffensen, underdirektør i organisationen, i en pressemeddelelse.

