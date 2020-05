Dansk Industri og Dansk Erhverv er helt uenige om, hvad der er på spil i retssag mellem keramiker og Netto.

Butikskæden Netto snyltede på en keramikers design, da kæden for fire år siden fristede kunderne med en hængepotte, en vase og en lågkrukke.

Anne Blacks ophavsret blev krænket, fastslog Sø- og Handelsretten sidste år. Salling Group, som ejer Netto, og firmaet Ronald A/S måtte af med 1,5 millioner kroner.

Beløbet er et af de største, der er blevet tilkendt i sager om kopiering af brugskunst, men Salling Group og Ronald er gået videre til Østre Landsret for at blive frifundet.

Retssagen indledes onsdag, og undervejs vil den administrerende direktør i Dansk Erhverv indfinde sig i retten for at svare på spørgsmål. Brian Mikkelsen og organisationen er trådt ind i sagen for at støtte Salling Group.

På forhånd er der dermed sat blus under kedlerne. Dansk Erhverv hævder, at der er meget på spil.

Ja, faktisk vil det være "overordentligt vanskeligt" fremover for butikker at sælge selv helt simple brugsprodukter uden at løbe risikoen for at krænke andres ophavsrettigheder, såfremt Anne Black igen får medhold, lyder det advarende.

En anden stor organisation i erhvervslivet har en helt anden vinkel på opgøret.

Dansk Industri mener, at patenter, varemærker, design og markedsføringsloven er væsentlige værn mod, at andre uberettiget kopierer de kreative og innovative erhverv.

- Det er helt afgørende, at virksomheder kan beskytte nyskabende produkter, som er resultatet af forskning og udvikling, siger seniorchefkonsulent Lars Holm Nielsen i Dansk Industri.

I øvrigt får keramikeren opbakning fra blandt andre Forbundet af Arkitekter og Designere.

Der var tale om "meget nærgående efterligninger", fastslog handelsretten sidste år om de tre produkter, som Netto valgte at sælge som spotvarer. Prisen var 39 kroner per styk.

Derimod var Anne Blacks varer forbeholdt kunder i udvalgte forretninger som for eksempel Illums Bolighus, Bahne og keramikerens egen butik. Vasen stod til 250 kroner.

Nettos leverandør var Ronald A/S, som havde fået fremstillet de tre ting i Kina. Firmaets direktør er Kenneth Plummer, der er kendt fra sit tidligere virke i DR. I et retsmøde har han sagt, at hans selskab ikke får lavet kopiprodukter i Kina.

Efter discountkædens salg dykkede omsætningen hos Anne Black betragteligt, og medarbejdere blev afskediget. Også hendes brand blev skadet, har en professor ved CBS forklaret.

Kunder kunne komme til at tro, at Anne Black var under afvikling, når "hendes" produkter blev solgt som spotvarer i Netto, har professoren sagt. Brandet blev udvandet, fordi hendes produkter ikke længere udtrykte høj kvalitet og værdi.

Retssagen drejer sig ikke bare om ophavsret. "Grænseoverskridende" har keramikeren sagt om Nettos markedsføring, fordi den lagde sig meget tæt op ad hendes. Kravet er tre millioner kroner i vederlag og erstatning.

