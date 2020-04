Næsten 52 millioner kroner. Så stort et beløb blev der sidste år svindlet for på nettet i Danmark.

Det var penge, der egentlig burde stå trygt og godt på danske bankkonti, men som faldt i kriminelles hænder på grund vores godtroenhed.

Nye tal fra bankernes brancheorganisation Finans Danmark viser ifølge dagbladet Politiken, at netsvindlen herhjemme slog alle rekorder i 2019.

Svindlen sker ofte ved, at du får en opringning fra en person, som du tror er fra din bank, politiet, Datatilsynet eller dankortfirmaet Nets.

Det er nemlig det, personen i den anden ende forklarer.

Den fremmede person i røret fortæller dig, at din konto er ved at blive tømt af kriminelle hackere, men at hvis du udlevere dit personlige nøglekort til din NemID, så skal det nok gå.

Du tror, du er reddet, men i virkeligheden er det først nu, dine problemer begynder.

Den digitale bankrøver har nemlig lige fået fuld adgang til alle dine surt tjente penge.

Det er fupnumre som disse, som netsvindlerne bruger.

Digitaliseringsdirektør i Finans Danmark siger til Politiken, at vi ikke har paraderne oppe, når vi bliver kontaktet af den type kriminelle, og derfor er der stor risiko for, at vi kan gå i fælden.

»Derfor er det vigtigt for mig at gentage det enkle budskab: Hvis du bliver bedt om at oplyse personlige koder som den til din NemID, så er det svindel. Det er kun kriminelle, der beder om den slags,« siger han.

Sidste år var der 1500 tilfælde af netbanksvindel. Året før var tallet på knap 1000. I 2018 lykkedes det de cyberkriminelle at fuppe sig til omkring 14 millioner kroner.