Nets er blevet opmærksom på, at svindlere i øjeblikket ringer rundt til danskere og forsøger sig med et udspekuleret trick.

Personer, der lyder unge og taler dansk, ringer og udgiver sig for at være medarbejdere hos Nets, der advarer om en række mærkelige transaktioner på folks konti.

Der er tale om et svindelnummer, der er ikke tale om ansatte hos Nets, men om en type telefonsvindel.

Nu advarer de danskerne om, at man ikke må tage disse opkald seriøst, skriver Forbrugerrådet Tænk.

Nets har set flere eksempler den senere tid, hvor ukendte telefonsvindlere forsøger at lokke personlige oplysninger ud af folk.

Svindlerne advarer blandt andet folk om opdigtede transaktioner i Nigeria. De spørger folk, om man ønsker at stoppe transaktionen, og derefter skal man afgive en række oplysninger for at bekræfte sin identitet.

Nets vil derfor påminde danskerne om, at du skal huske at tænke dig om, inden at du videregiver personfølsomme oplysninger til andre.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt at du er en del af et svindelnummer, så kan du downloade appen 'Mit digitale selvforsvar' som er en gratis app. Den hjælper dig med at være sikker online og holder dig opdateret på digitale trusler.