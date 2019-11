Forbrugerrådet Tænk og Nets advarer om en ny type telefonsvindel, som virker meget troværdig.

Det starter med en opringning fra forbrugerens banks telefonnummer.

En, der udgiver sig for at være en bankmedarbejder, fortæller, at banken har opdaget nogle fejlagtige overførsler fra forbrugerens betalingskort.

For at annullere overførslerne, får modtageren af opkaldet at vide over telefonen, at vedkommende vil modtage en engangskode sammen med en besked om, at der overføres 0 kroner.

Svindleren beder om at få oplyst koden over telefonen.

Gør man det, klapper fælden i.

Ved at oplyse koden registreres forbrugerens betalingskort i en app, som man kan betale med.

Derefter kan svindleren betale med app'en - på den stakkels dansker, der hoppede på fupnummerets, regning.

Nets og Forbrugerrådet Tænk understreger, at du aldrig må oplyse de engangskoder, du modtager, over telefonen.

Koderne må udelukkende indtastes i forbindelse med køb, du selv foretager.

Så sent som i slutningen af oktober advarede Nets og Forbrugerrådet Tænk mod falske e-mails, der så ud som om, de havde Nets selv som afsender. Også de falske mails havde til formål at svindle sagesløse danskere.