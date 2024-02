En norsk 60-årig mand døde fredag aften som følge af knivstik, og hans kone er nu anholdt og sigtet for vold med døden til følge.

Men det er ikke første gang, at kvinden, der er i 60erne, er fængslet for at skulle have forvoldt skade på sin ægtefælle.

Det skriver det norske medie Dagbladet, der er i besiddelse af informationer fra retssagen.

I 2022 blev kvinden idømt 90 dages fængsel for at have stukket sin mand med en brødkniv.

Undervejs i retssagen i 2022 kom det frem, at kvinden både havde en ekstrem høj promille og kort tid inden knivstikket så Netflix.

I retten forklarede kvinden, at hendes mand den dag havde indtaget store mængder alkohol og derfor var »larmende og støjende.«

Blandt andet derfor lagde hun sig ind i soveværelset, hvor hun ifølge sit eget udsagn »drak to flasker vin og så Netflix«.

Et par timer senere skulle manden have udøvet vold mod kvinden. Der var uenigheder om det præcise forløb de to parter imellem, men retten fastslog, at kvinden havde hentet en brødkniv, som hun lagde på sofabordet, mens de begge sad i sofaen.

Da kvinden fornemmede, at manden skulle til at angribe hende igen, havde hun stukket ham i overarmen med kniven.

Kvinden erkendte forholdet, men forklarede det med selvforsvar.

Fredag aften blev hun endnu en gang sigtet – denne gang for grov vold med døden til følge.

Søndag skulle kvinden blive fremstillet i grundlovsforhør Indre- og Østfinmarks byret.