Mand fra Litauen forsøger som den anden at få afsluttet sin andel i kæmpe svindelsag for op til 500 millioner.

København K. Efter adskillige måneder i et dansk fængsel forsøger en mand fra Litauen tirsdag at tage et hurtigt opgør med anklagemyndigheden.

Sammen med 17 andre er den 51-årige mand sigtet i en kæmpe sag om påstået svindel med moms og kildeskat for flere hundrede millioner kroner.

Men modsat mange andre er manden nu klar til at tilstå. Håbet er tilsyneladende, at han ved at tilstå kan slippe for en langstrakt retssag og i stedet komme i gang med at afsone en eventuel fængselsstraf.

I et retsmøde i Københavns Byret oplyser advokat Henrik Stagetorn imidlertid, at erkendelsen kommer med visse forbehold.

- Man erkender at have medvirket til moms- og kildeskattesvig for ikke under 500.000 kroner per selskab, siger forsvareren i tirsdagens retsmøde.

Dermed er der udsigt til en mulig kollision med anklagemyndigheden. Her er synspunktet nemlig, at den 51-årige er skyldig i medvirken til svindel for 127,8 millioner kroner i syv selskaber.

Hvorvidt den sigtede og anklagemyndigheden kan blive enige om omfanget, holdes i første omgang hemmeligt for offentligheden.

Størstedelen af retsmødet kommer nemlig til foregå for lukkede døre - blandt andet af hensyn til den fortsatte efterforskning.

I det hele taget har det været anklagemyndighedens ønske at holde retsmødet så privat som muligt, da litaueren frygter repressalier, hvis de medsigtede overværer retsmødet og hører hans forklaring.

Den oplysning giver mening, når man læser sigtelserne mod den 51-årige. Heri fremgår det, hvordan litaueren skal have skaffet cpr-numre og Nem-Id på fem landsmænd.

Oplysningerne gav han ifølge sigtelsen til sagens påståede hovedmand, en 44-årig dansk-pakistaner, som herefter indsatte de intetanende litauere som direktører i de svindlende selskaber.

Sagen om den omfattende svindel tog fart, da politiet efter længere tids efterforskning slog til 10. oktober sidste år.

Flere end 40 adresser blev ransaget, og der blev beslaglagt store værdier, herunder mindst 32 ejendomme.

Dagen efter blev 11 mænd sigtet og varetægtsfængslet for svindel via en stribe selskaber inden for transport, rengøring og andre områder.

Hidtil har alle nægtet sig skyldig, men for to uger siden erkendte en af de sigtede, en 24-årig mand, at han har været involveret i momsfusk for cirka 90 millioner kroner. Hans dom blev dog udskudt på ubestemt tid.

/ritzau/