Ovenfor giver overborgmester Frank Jensen sit syn på Loyal To Familia

Anklager havde krævet livstid, men nævningeting i København mener, at straffen skal ligge lidt lavere.

Et højtstående medlem af banden Loyal To Familia (LTF) straffes med fængsel i 20 år for blandt andet drabsforsøgene på to tilfældige cyklister på Nørrebro.

Anklager Jens Povlsen havde krævet fængsel på livstid, men nævningetinget i Københavns Byret ville ikke gå helt så højt.

Den 27-årige Billal Nabil Hasan har erkendt skyderiet, der fandt sted om natten 21. september sidste år.

Dog har han afvist, at han skød for at dræbe, ligesom skuddene ifølge ham ikke faldt i forbindelse med den verserende bandekonflikt.

Derfor havde han også håbet på en mildere straf. Af den grund valgte han øjeblikkeligt at anke dommen til Østre Landsret.

/ritzau/