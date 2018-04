Efter to års efterforskning har Bagmandspolitiet rejst tiltale mod firmaer og ledere for at lave kartelaftaler

København. Seks virksomheder i nedrivningsbranchen er tiltalt for at koordinere deres tilbud på nedrivningsopgaver, oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale Bagmandspolitiet, har rejst sagen, efter at styrelsen i 2016 politianmeldte virksomhederne på grund af mistanke om at de lavede kartelaftaler.

Der er rejst tiltale mod virksomhederne for at have koordineret deres tilbud på flere entrepriser i perioden fra maj 2011 til oktober 2013. Entrepriserne var opgaver for både offentlige og private bygherrer.

Desuden er ledende medarbejdere fra alle seks virksomheder blevet tiltalt.

- Tilbudskoordinering er grov økonomisk kriminalitet, der sætter konkurrencen mellem tilbudsgiverne ud af kraft. Det kan give bygherrerne både dårligere og dyrere projekter, siger direktør Jakob Hald, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen foretog i efteråret 2015 uanmeldte kontrolbesøg hos en række af branchens virksomheder. I april året efter kom anmeldelsen til SØIK, der har stået for efterforskningen af sagen.

- Vi politianmeldte sagen, fordi der var mistanke om kartelvirksomhed. Nu vil vi afvente rettens vurdering, siger Jakob Hald.

Ifølge Konkurrence- og Forbugerstyrelsen kan aftaler, hvor virksomheder begrænser deres indbyrdes konkurrence have forskellig karakter.

Det handler i nogle tilfælde om at koordinere tilbud, men i andre tilfælde kan det også være at aftale priser, opdele markeder eller begrænse produktionen.

/ritzau/