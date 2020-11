Alle sager ved Retten i Hjørring er som hovedregel udsat, efter ny nedlukning i Nordjylland.

Den lokale nedlukning i syv nordjyske kommuner rammer også domstolene i området, hvor Retten i Hjørring går i nødberedskab.

- Det kommer reelt til at betyde en nedlukning af stort set alle aktiviteter, siger retspræsident Niels Otto Jensen til nichemediet AdvokatWatch.

Ifølge retspræsidenten kommer det til at ligne nødberedskabet fra foråret. Da var alle landets domstole lukket ned i seks uger fra marts til april for at begrænse smitten med coronavirus i samfundet

Det vil sige, at det kun er grundlovsforhør, fristforlængelser og arrestantsager, der behandles.

- Der er også nogle forældre- og familiesager, vi har prioriteret. Alt andet er som hovedregel udskudt, siger Niels Otto Jensen til Advokatwatch.

En ny alvorlig sundhedssituation på grund af corona fik torsdag aften regeringen til at annoncere en reel nedlukning i syv nordjyske kommuner.

Restriktionerne, der gælder til og med 3. december, betyder blandt andet, at kun folk med "kritiske funktioner" må krydse kommunegrænserne i de berørte kommuner.

Det drejer sig om Hjørring, Jammerbugt, Frederikshavn, Brønderslev, Læsø, Thisted og Vesthimmerlands Kommune.

Alle på nær to af dem hører til Retten i Hjørring. Foruden Retten i Hjørring behandles retssager fra de syv berørte kommuner i Retten i Aalborg og i Retten i Holstebro.

Domstolsstyrelsen advarer på sin hjemmeside domstol.dk om, at det kan være nødvendigt af udsætte fysiske retsmøder i de tre berørte retter.

Styrelsen opfordrer til, at man tager kontakt til den ret, hvor man skal møde, hvis man skal deltage i en sag i en af de pågældende kommuner, eller hvis man kommer fra en af dem.

/ritzau/