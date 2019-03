Den nedlagte Tjørnelyskolen i Greve står lige nu i brand.

Den ventes først slukket i løbet af mandag morgen, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestsjællands Politi Thomas Jørgensen til Ritzau.

Politi og beredskab er ved adressen, og det har de været, siden de modtog anmeldelsen klokken 15.55.

»Det brænder stadig, og det kan vi forstå på redningsberedskabet, at det nok vil resten af natten. Vi ved endnu ikke, hvad der er årsagen til branden, fordi vi kan ikke undersøge det, før branden er slukket,« siger han og afslutter:

Tilbageholdte i forbindelse med brand på Tjørnelyskolen Foto: Mathias Øgendal Vis mere Tilbageholdte i forbindelse med brand på Tjørnelyskolen Foto: Mathias Øgendal

»Det brænder ganske godt over hele den gamle skole.«

Klokken cirka 18.30 har politiet afsluttet evakuering af flere rækkehuse på Tjørnelyparken syd for den brændende skole på grund af den kraftige røgudvikling

Politiet opfordrer beboere i området til at holde sig indenfor og lukke døre og vinduer på grund af en kraftig røgudvikling.

I en pressemeddelelse skiver Midt- og Vestsjællands Politi, at de har tilbageholdt syv personer:

»Ved skolen traf politiet syv teenagere, som ifølge vidner kunne mistænkes for enten at have knust ruder eller været meddelagtige heri. Politiet tilbageholdte derfor de trufne teenagere, medens anmeldelsen om rudeknusning og hærværk blev undersøgt nærmere.«

Efter politiets tilbageholdelse af teenagerene udbrød branden på skolen.

Teeangerenes rolle bliver stadig undersøgt.

Politiet kan endnu ikke sige noget om, hvorvidt branden er påsat.

B.T.'s medarbejder var på stedet, allerede fra da branden brød ud, hvor han kunne fortælle:

»Den har vel været i gang i 45 minutter, og den er fuldt udviklet lige nu. De har slet ikke fået kontrol over den.«

Ifølge ham har der i løbet af eftermiddagen været rigtig mange mennesker udover brandvæsenet, stående rundt omkring skolen og på parkeringspladsen for at få et kig på den alvorlige brand.

»Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set en så kraftig brand. Jo, måske for 10 år siden, da skolen i Albertslund brændte,« siger B.T.'s mand på stedet.

Han fortæller, der bliver ved med at ankomme mere og mere brandpersonale, der er tilkaldt fra alle stationer i kredsen.

Vejene i området omkring den brændende skole er blevet afspærret af flere politipatruljer, så brandvæsnet ugeneret kan foretage slukningen.

Ingen personer er kommet til skade som følge af branden.



Østsjællands Beredskab siger over for B.T., at man for nuværende ikke ønsker at kommentere sagen.

