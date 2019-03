Den nedlagte Tjørnelyskolen i Greve står lige nu i brand.

Politiet opfordrer beboere i området til at holde sig indenfor og lukke døre og vinduer på grund af en kraftig røgudvikling.

Politi og beredskab er ved adressen, viser billeder fra stedet.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 16.34 og kan endnu ikke sige noget om brandens omfang, eller hvorvidt den er påsat.



B.T. arbejder på at få en kommentar fra Midt- og Vestsjællands Politi.



Østsjællands Beredskab siger over for B.T., at man for nuværende ikke ønsker at kommentere sagen.

Opdateres...