'Jeg er så uendelig stolt over den mand, du var blevet til, og alt hvad du foretog dig.'

Sådan skriver den skuddræbte Nedim Yasars kæreste i et meget personligt og rørende opslag på Facebook.

'Ord kan ikke beskrive de følelser, jeg sidder med lige nu.'

Med de ord indleder Emilie Riddersholm sit mindeord for sin kæreste, Nedim Yasar.

Mandag aften blev den tidligere bandeleder og radiovært skudt ned på åben gade på Nørrebro netop, som han havde forladt en reception i anledningen af udgivelsen af sin bog 'Rødder.'

Dagen efter døde han af sine kvæstelser.

Drabet kom som et chok for den tidligere bandeleders familie, venner og kollegerne på Radio24syv, og i opslaget skriver Emilie Riddersholm om alt det, hun nu har mistet.

'Du er mit livs kærlighed. Jeg er evigt taknemmelig for vores tid sammen, selvom den var alt for kort. Der er intet i verden, jeg ikke ville give for at se dig igen, holde om dig, kysse dig, bare høre din skønne latter.'

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

Hun takker ham også for det, han gav hende og udtrykker uendelig sorg over, at de to ikke fik længere tid sammen.

'Vores liv sammen skulle først til at begynde, og vi havde så mange planer og drømme for vores fremtid. Tak fordi du gjorde mig til den lykkeligste og heldigste pige i verden.'