Der er fundet et lig i en ejendom i Helsinge.

Nordsjællands Politi vurderer, at liget er identisk med den efterlyste 52-årige Lars Halvor Hermansen fra Birkerød, idet flere unikke genstande på liget umiddelbart kan kædes sammen med den savnede.

Det skriver politikredsen i et tweet.

Nordsjællands Politi har søndag aften på en ejendom i Helsinge fundet et lig i sagen om den efterlyste Lars Halvor Hermansen fra Birkerød. Det er formodningen, at liget er identisk med den savnede. Læs mere via linket #politidk https://t.co/tDKfUWcLBS — Nordsjællands Politi (@NSJPoliti) October 29, 2018

Liget blev fundet nedgravet.

»Liget var gravet ned udenfor, og vi har fundet frem til det, fordi der er blevet gjort nogle observationer, som nogen har gjort os opmærksomme på. En undren fra nogle vidner, og den undren har vi fulgt op på. Vi gik i gang med at grave i går,« oplyser Henrik Gunst, der er politikommissær hos Nordsjællands Politi, til B.T.

Nordsjællands Politi arbejder fortsat ud fra teorien om, at der er begået en alvorlig forbrydelse i forbindelse med Lars Halvor Hermansens forsvinden. Der afventes nu svar fra obduktionen, som finder sted tirsdag, hvor formålet blandt andet er at fastslå identiteten på den fundne samt dødsårsagen.

»Det er et stort gennembrud i sagen, at vi med stor sandsynlighed har fundet den savnede. Vi efterforsker nu videre for at få fastlagt det præcise hændelsesforløb,« fortæller Henrik Gunst i en pressemeddelelse fra politikredsen.

Torsdag den 18. oktober resulterede politiets efterforskning desuden i, at en 49-årig mand blev varetægtsfængslet i 14 dage sigtet for at have dræbt Lars Halvor Hermansen.