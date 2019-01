Overvågningskamera har vist, at Øresundsbroens kørebane er ramt af is. Broen er lukket i op mod to timer.

Øresundsbroen er lukket i begge retninger.

Meldingen kom på broens hjemmeside klokken 12.56.

Årsagen til lukningen er, at overvågningskameraer har vist, at is, der ligger på skråkablerne ved pylonerne, er faldet ned på kørebanen.

Kommunikationsansvarlig hos Øresundsbroen Jens Genders oplyser, at broen som udgangspunkt er lukket i to timer.

Han forklarer også, at der er teknikere på vej ud på højbroen.

De skal foretage en vurdering, der kan give et mere præcist tidspunkt på, hvornår broen kan åbne igen.

/ritzau/