Øresundsbroen er åben for trafik i begge retninger. Det skriver broen på sin hjemmeside.

Flere bilister med en plan om at komme over Øresundsbroen måtte onsdag væbne sig med tålmodighed.

Broen var nemlig lukket, da overvågningskameraer på broen har vist, at noget faldt ned på kørebanen.

Faren er dog forbi, og broen er åben for trafik i begge retninger igen. Det skriver broen på sin hjemmeside klokken 14.00.

Meldingen om broens lukning kom på broens hjemmeside klokken 12.56.

Umiddelbart efter lukningen af broen oplyste Kommunikationsansvarlig hos Øresundsbroen Jens Genders, at nedfalden is var årsag til lukningen.

- Solen står ind på skråkablerne. Det gør, at isen, der sidder derude, smelter og falder ned på vejbanen, sagde Jens Genders.

Han fortalte, at broen som udgangspunkt ville være lukket i to timer.

Jens Genders oplyste, at man ikke kan gøre noget ved det selv, men at man må vente på, at solen gør dens arbejde.

Et hold teknikere blev sendt ud på højbroen for at vurdere, hvornår den kunne åbne igen.

Det er tredje gang, at broen lukker for trafik, mens der har stået 2019 på kalenderen.

Broen lukkede også kortvarigt tirsdag. Det var også nedfalden is, der var årsagen. Tirsdag var det dog kun i retning mod Danmark.

Her var bilister berørt i cirka 50 minutter om eftermiddagen.

Årets anden dag bød også på en lukning af Øresundsbroen. Her var voldsom blæst årsag til, at broen i tre timer lukkede for kørsel i begge retninger.

/ritzau/