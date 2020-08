Yusuf Yücelbas er far til den 16-årige dreng, som fredag ved Retten i Sønderborg skal stå til ansvar for sine voldshandlinger i det, der i offentligheden er blevet kaldt 'kys min fod'-sagen.

Den 52-årige pizzeriaejer er psykisk hårdt mærket, nedbrudt og modløs over det, der er sket, og over de følger, voldsepisoden har fået for ham selv og hele familien.

»Jeg modtager stadig trusler på Facebook og i sms-beskeder hele tiden, og der går desværre nok meget lang tid, før det stopper. At min søn skulle gå ud og gøre sådan noget, er chokerende. Men det er også chokerende at blive udsat for al mulig chikane, som jeg og hele familien bliver nu. Vi bliver peget fingre ad,« siger han.

I nogle af de beskeder, han har modtaget, bliver handlingen kaldt 'tyrkisk dominanskultur'. Ligesom der er ytringer om, at han og hans familie burde 'sendes hjem i ligposer' og mere fra allernederste skuffe.

Yusuf Yücelbas' teenagesøn er tiltalt for vold, efter han tidligere på sommeren i og uden for en toiletbås i shoppingcentret Borgen i Sønderborg tvang en jævnaldrende dreng til at gå ned på knæ og kysse hans fod.

Da offeret under tvang og verbale trusler om at blive stukket med en kniv til sidst knælede og kyssede den 16-åriges fod, blev drengen sparket i hovedet.

Og i anden omgang, da han gik ned for at kysse foden igen, blev han slået i hovedet og nakken ovenfra af gerningsmanden.

Yusuf Yücelbas gentager flere gange, at det er helt forkert, hvad hans søn har gjort. Og at han må tage ansvar for det selv.

»Selv om han er min søn, så håber jeg, han får sin straf for det. For det skal han have. Og jeg håber, at han vil tage ved lære af det. Man skal lære af sin fejl,« siger han.

Forløbet med truslerne og den ydmygende form for vold med kravet om, at den anden dreng skal kysse hans søns fod, er optaget med en mobiltelefon og er delt tusindvis af gange på nettet.

Sekvensen er blandt andet blevet eksponeret af den højreradikale politiker Rasmus Paludan.

Yusuf Yücelbas mener, at det er hovedårsagen til, at de hadefulde beskeder bliver ved med at strømme ind over ham og hans nærmeste familie.

Situationen er blevet så problematisk, at mange fra hans egen familie har slået hånden af ham, fordi de mener, det er ham, som i sidste ende er skyld i, at sønnen har bragt skam over dem alle sammen med sin adfærd.

»Selv min egen lillebror og mine fætre taler ikke længere til mig. Og sådan er det med mange andre også. Psykisk er det meget hårdt. Før var jeg jo jordens gladeste mand, som kunderne kom ind til. Nu er det hele meget svært. Det går også ud over mine to døtre. Mit smil er væk, og jeg er helt nede i kulkælderen. Jeg har ikke noget liv mere, for chikanen fortsætter bare. Men jeg har bestemt, at de ikke skal få mig ned med nakken, så jeg bliver ved, selv om jeg faktisk ikke ved, hvad jeg skal stille op,« siger Yusuf Yücelbas.

Han har besluttet selv at møde op for at overvære voldssagen fra tilhørerpladserne i Sønderborg fredag, når hans søn skal for en domsmandsret.

Dels fordi den 52-årige far til tre, som har levet 50 år af sit liv i Danmark, har et stort behov for at vide, hvad der ligger bag den grove handling.

Dels fordi han mener, sønnen selv må tage ansvar for det, den delte video fra episoden dokumenterer, han har gjort.

Yusuf Yücelbas har videregivet flere af de verbale udgydelser og skriftlige trusler, han løbende får på grund af sagen, til politiet.

Der er ikke på nuværende tidspunkt rejst sigtelse mod enkeltpersoner for de hadefulde ytringer.