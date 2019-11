Ahmad Salem el-Haj er kendt for at optræde i en video, hvor han skyder til måls efter plakater af politikere.

Den dansk-palæstinensiske syrienkriger Ahmad Salem el-Haj ankommer mandag til Danmark efter hjemsendelse fra Tyrkiet.

Det bekræfter myndighedskilder over for Weekendavisen. Han har siddet to år i fangenskab i Tyrkiet og tilbragt den sidste tid i et udrejsecenter.

Det fremgår ikke, hvorvidt det er danske eller tyrkiske myndigheder, der bekræfter identiteten.

En række danske politikere har mandag åbent fortalt, at de regnede med, at der var tale om el-Haj, da det var varslet, at Tyrkiet ville hjemsende europæiske syrienkrigere.

Ahmad Salem el-Haj er mest kendt for optræde i en video, hvor han sammen med tre andre danske syrienkrigere skyder til måls efter plakater af folketingsmedlem Naser Khader (K), tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) og andre fremtrædende danskere.

Han rejste til Syrien i februar 2013 og blev hårdt såret i et bombeangreb i Syrien i starten af 2017.

Herefter blev han smuglet ind i Tyrkiet med sin kone og parrets to børn. Både el-Haj og hans kone blev anholdt i den tyrkiske grænseby Kilis i december 2017.

Ifølge Weekendavisens oplysninger har Danmark ikke været villig til at hjemtage Ahmad Salem el-Haj i det år, han har tilbragt på udrejsecentret.

