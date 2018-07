En plantage med nåletræer nær Billund er fredag brudt i brand. Beredskab får hjælp af helikopter.

Billund. Over hele landet kæmper et presset dansk beredskab fredag med at slukke brande i naturen.

Et af stederne, hvor brandmændene er sat på en stor opgave, er i Baldersbæk Plantage ved Hejnsvig nær Billund.

Branden begyndte fredag eftermiddag, og efter nogle timers arbejde kom branden under kontrol, oplyser Trekantsområdets Brandvæsen.

- Det brænder stadig, men vi tør godt sige nu, at vi har den under kontrol, så den ikke breder sig yderligere, siger beredskabsdirektør Jarl Hansen.

Han oplyser, at næsten 100 mand er indsat ved branden. Indsatsen ventes at fortsætte længe endnu.

- Der ligger en del skovhugst og rødder, som stadig brænder, siger Jarl Hansen.

Beredskabsdirektør Jarl Hansen fortalte tidligere fredag, at der er mange nåle- og løvtræer i plantagen. Nåletræer brænder let, og det udfordrer slukningsarbejdet.

- Vi har sat massivt ind derude. Vi kæmper med, at branden ikke skal gå i toppen af træerne. Indtil videre er det lykkes, at ilden ikke er gået i toppene. Lige nu kæmper vi med at få branden inddæmmet, sagde han.

Trekantsområdets Brandvæsen har været nødt til at tilkalde hjælp fra Beredskabsstyrelsen Sydjylland. Desuden får det hjælp af en helikopter, da det er et stort område, der er i fare for at brænde, oplyser beredskabsdirektøren.

- Det er et relativt stort plantageområde, og det er svært at få overblik fra jorden, siger Jarl Hansen.

I Nordjylland har en brand i Dokkedal skabt problemer, da flammerne også ulmer under jorden. Branden har varet i flere dage.

Fredag aften oplyser Jan Nedza, der er indsatsleder fra Nordjyllands Beredskab og opholder sig på stedet, at indsatsen formentlig vil vare flere dage endnu.

- Vi er lige nu i underkanten af 100, der arbejder herude, siger han klokken 20.30.

Han fortæller, at der i resten af Nordjylland også har været rigtigt mange naturbrande fredag.

Danske Beredskaber oplyste torsdag, at der har været over 1000 naturbrande i juli. Det er næsten lige så mange, som der plejer at være på et helt år.

Fredag oplyser flere politikredse da også, at der rykkes ud til utroligt mange naturbrande på grund af tørken.

