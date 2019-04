Fredensborg Brand og Redning er massivt til stede ved en naturbrand ved Tisvildeleje i Nordsjælland.

'Vi er fremme i Tisvildeleje, vi sikrer mod spredning af brand til omkringliggende huse. Vi har massive styrker på vej til stedet,' skriver de på Twitter.

Dog viser det sig ifølge vagtchefen ved Nordsjællands Politi, David Borcersen, at der ikke var tale om en stor naturbrand, men derimod en svitset græsplæne i en 20 kvm stor have.

»Der var gået ild i noget haveaffald. Ejerne havde ordnet haven og derefter smidt noget aske ud, der var flere dage gammelt. De troede, det var helt slukket, men der har åbenbart været nogle gløder i,« siger David Borcersen.

Vagtchefen ved Hovedstadens Beredskab, Carsten Vick, bekræftede over for B.T., at brandvæsnet var massivt til stede, da de mente, branden var mere alvorligt.

De er rykket ud til området med flere køretøjer, herunder vandtankvogne.

»Vi har sendt tre brandbiler fra Helsinge, en fra Hillerød og to fra Frederiksværk derop, og så er der også en indsatsleder på vej,« fortæller han.

Tidligere meldinger lød på, at der skulle være ild i et område på 300 kvadratmeter. Det afkræfter politiets vagtchef dog.

»Der er tale om en svitset græsplæne,« siger han.

For få dage siden advarede DMI mod åben ild, da der er tørke over hele landet.

»Det er farligt med åben ild i naturen. Man er nødt til at være forsigtig, fordi hvis man ikke er det, så kan det hurtigt gå galt,« forklarede vagthavende ved DMI, Steen Rasmussen, til B.T.

Det er specielt omkring Nordjylland og vest for København, at man skal være ekstra opmærksom.