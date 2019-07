Politi og brandvæsen er til stede for at slukke en større naturbrand nær Smørum i Nordsjælland.

Det skriver Nordsjællands Politi på twitter, der samtidig beder alle borgere om at undgå at køre ind i Hove by på grund af røgen.

Der er tale om en større naturbrand ved Hove Møllegård med et areal i brand på 2-3 hektarer.

Ilden har sit tag i halmballer og mødding, skriver politiet.

For nuværende er der ingen meldinger om tilskadekomne.

Borgere i området bedes holde sig på afstand, skriver politikredsen på det sociale medie. De råder folk til at gå indendøre og lukke døre og vinduer, hvis man befinder sig i området.

Hove Møllegård ligger ved Smørum nær Veksø og Smørumnedre.

