Når mørket falder på og alkoholen trænger ind, tager Bill Krogh og andre frivillige deres gule jakker på for at passe på unge mennesker i nattelivet omkring Slagelse.

I den sidste tid har Bill Kroghs telefon dog næsten været rødglødende med henvendelser fra utrygge borgere, der også gerne vil have natteravnene til Korsør.

»Jeg får nærmest en henvendelse om dagen i forhold til, om vi kan åbne en afdeling i byen,« fortæller Bill Krogh, der er formand for natteravnene i Slagelse, Skælskør og Dianalund.

Det er især episoden om den 13-årige pige, der for nylig blev udsat for uhyggelige forbrydelser – og ikke mindst det nye fokus på drabssagen om Emilie Meng fra Korsør, der har skabt den store interesse for mere tryghed i byen.

Bill Krogh vil gerne imødekomme den store interesse for at åbne en afdeling af natteravnene i Korsør – men det kræver, at flere frivillige melder sig på banen.

»Den dag den 13-årige forsvandt, satte jeg et ekstra hold natteravne til at gå i gaden i Slagelse. Jeg tror, at mange unge mennesker var utrygge den aften,« siger Bill Krogh.

Selv har Bill Krogh været en del af natteravnene i ni år – og det er der en helt særlig grund til.

»Det giver mig et boost. Når jeg kommer hjem fra en vagt om natten, kan jeg mærke, at jeg har gjort en forskel,« siger han.

Indtil videre har Bill Krogh fået otte henvendelser fra frivillige om at starte en ny afdeling i Korsør, men han håber på, at mange flere vil bære den gule jakke.

»Vi skal i hvert fald være 12, før vi åbner en ny afdeling. De eneste krav er, at man har en ren børneattest og kan tale med unge – også selvom de er påvirkede,« fortæller han.

