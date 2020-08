Denne sommer har politikredse rundt om i landet oplevet rekordmange anmeldelser om støj og musikgener.

En af forklaringerne er formodentlig, at nattelivets barer og diskoteker enten har været lukket ned eller åbent med restriktioner.

Feststemte grupper af mennesker har i stedet søgt mod offentlige områder eller taget festen med hjem i lejligheder og huse.

Denne fredag havde nattelivet for første gang mulighed for at holde åbent til klokken 02 i stedet for midnat, men støjgenerne er ikke faldet som forventet, lyder det fra Fyns Politi.

TV 2 Fyn har talt med politikredsen dagen derpå, og her er 26 anmeldelser tikket ind i løbet af natten om høj musik.

Fyns Politi har derfor ikke mærket nogen synderlig forskel ved, at barerne har kunne holde længere åbent.

»Vi har ikke kunnet aflæse, at nogle restaurationer har fået lov til at holde længere åbent. Anmeldelserne om musik til ulempe ligger stadig højt,« siger vagtchef Peter Vestergaard.

Når barerne fremover holder længere åbent, er det med den forudsætning, at de ikke lukker flere gæster ind efter klokken 23.00.