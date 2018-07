Som følge af udsigten til, at den igangværende hedebølge i Danmark varer ved, har Rigspolitiet samlet krisestaben, National Operativ Stab (NOST).

»Det er en ny situation i Danmark med så lang tids tørke kombineret med hedebølge. Derfor har vi valgt at samle myndighederne og aktivere NOST, National Operativ Stab,« siger Per Jensen, som er vicepolitiinspektør i Rigspolitiet og stabschef i NOST, i en pressemeddelelse.

NOST har til opgave at samordne samarbejdet mellem forsvar, politi og civile myndigheder som eksempelvis beredskaberne. Det er første gang, den nationale krisestab er blevet samlet siden stormfloden, der hærgede landet i januar 2017. Dengang var staben i operationsberedskab. Der er nu bare tale om stabsberedskab, fortæller Per Jensen til B.T.

«Vi har holdt et møde i dag klokken 13 og har ikke planlagt flere møder, men vi mødes igen, hvis der sker en hændelse. Det kunne være en skovbrand af større omfang,« siger han.

Fakta Hvad er Den Nationale Operative Stab? Den Nationale Operative Stab samles, når Danmark eksempelvis er under angreb, eller når der er uvejr. Hedebølgen har nu fået Den Nationale Operative Stab til at træde sammen, men hvad laver den egentlig? * Stabens opgave er at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for borgerne og den offentlige sikkerhed. * Staben etableres ved eksempelvis voldsomt uvejr, terrorangreb eller når opgaverne er så omfattende, at de ikke kan løses alene af de enkelte lokale beredskaber som eksempelvis brandvæsnet eller politiet. * Indsatsen koordineres af Rigspolitiet, mens en række andre myndigheder indgår i samarbejdet. * Staben består af repræsentanter for en fast kreds af myndigheder, Rigspolitiet, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. * Desuden kan Udenrigsministeriet tilkaldes, hvis stabens konkrete opgave kan "have konsekvenser for fremmede magter", lyder det. * Derudover kan en lang række andre myndigheder tilkaldes, når Den Nationale Operative Stab samles. Det kan eksempelvis være it- og telesektoren, fødevaresektoren eller den finansielle sektor. Lige nu er de myndigheder, der også deltager fra klima- og miljøområdet: DMI, Skovstyrelsen, Miljøstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Energistyrelsen. * Alt efter situationen vurderes det, hvilke forskellige myndigheder der deltager i arbejdet. Kilde: Rigspolitiet/Ritzau

Mødet i dag varede tre timer, og det er nødvendigt at være i stabsberedskab for at kunne træde hurtigt sammen igen. Kravet er, at alle deltagere skal kunne mødes indenfor en time.

»Det er et spørgsmål om rettidig omhu. Det er for at koordinere vores kommunikation og indsats. Man kan også kalde det forberedt nødværge,« siger Per Jensen.

Rigspolitiet leder som udgangspunkt staben med Politiets Efterretningstjeneste (PET), Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Beredskabsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen som faste medlemmer. Staben er placeret hos Rigspolitiet i Ejby vest for København.