Det begyndte som en rigtig hyggelig dag i Djurs Sommerland.

Og sluttede med den mest dramatiske køretur, seks unge herningensere nogensinde har været involveret i.

Over en strækning på fem-seks kilometer udsatte en - skulle det vise sig - narkopåvirket vanvidsbilist både de tre par, en lastvognschauffør, en ældre dame i en bil og stort set alle andre biler og personer, han mødte på sin vej, for stor fare.

»Jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende,« siger 28-årige Daniel Madsen, som sad bag rattet i sin Citroën C1 og sin kæreste Simone Zachariassen ved siden af på passagersædet.

I den anden bil, en Polo GTI, sad kammeraten Fevzi Özdemir på førersædet med kæresten Maria Sønderbæk ved siden af sig og et andet vennepar på bagsædet.

»Efter den første episode ude på motorvejen, hvor han var skyld i en ulykke, beslutter vi at køre efter ham (vanvidsbilisten, red.) for at få ham stoppet. Han prøver at stikke af tre gange. Først da han er i T. H. Nielsens Gade - i et villakvarter, hvor der er mange børn - stopper han. Men kun fordi han ikke kan køre videre, efter han har ramt en parkeret Renault, der bliver ramt med så stor kraft, at den bliver skubbet mindst ti meter frem. Så han kørte en smule stærkt,« siger den midtjyske klejnsmed med en god portion underdrivelse.

Den 31-årige narkopåvirkede bilist viser sig første gang i de to bilers bakspejl, da han på Silkeborgmotorvejen lidt øst for Herning kommer buldrende med enorm fart op mod dem bagfra i sin grå Opel Astra.

Han kører helt tæt på, så det er kofanger mod kofanger, og Daniel Madsen tænder havariblinket for at markere, at der er alt for kort afstand.

Vanvidsbilisten overhaler nu i høj fart indenom, og Daniel Madsen og Simone Zachariassen kan se, hvordan han laver vilde fagter og giver dem ‘fuck-fingeren’, mens han passerer.

Så speeder han sin Opel Astra op og og lægger sig helt op bag venneparret Fevzi Özdemir og kæresten Maria Sønderbæks bil.

Vanvidsbilisten er tæt på at blive klemt mellem denne og en lastvogn, da han lægger an til også at overhale dem indenom.

Den vilde manøvre lykkes ikke, men kort efter prøver han igen at komme forbi.

Denne gang i overhalingsbanen. Da han er oppe på siden, presser han bevidst Fevzi Özdemir og Maria Sønderbæks bil helt ud i nødsporet. Også Daniel Madsens bil bliver presset ud i nødsporet.

De bliver nødt til at stoppe bilerne helt.

Vanvidsbilisten gør det samme. Og så begynder han at bakke med fuld fart direkte mod en af bilerne. Her strejfer han lastvognen, der i det samme kommer forbi bagfra og kun med nød og næppe undgår kollision. Derefter stikker han af.

Det er her, venneparrene beslutter sig for at få ham stoppet, da kørslen er direkte livsfarlig. Så de ringer til politiet og sætter samtidig selv efter den 31-årige.

På vej mod og ind i Herning by involverer hans kørsel blandt andet en ældre kvindelig bilist, som kun med nød og næppe når at bremse, en bus som er meget tæt på at blive ramt, kørsel med fuld drøn hen over et helleanlæg, spærreflader og over for rødt lys flere gange med en hastighed på op mod 100 kilometer i timen på en strækning, hvor man højst må køre 60.

Han laver også en aggressiv og helt bevidst dobbelt påkørsel af Fevzi Özdemirs bil, så hans Polo GTI får smadret styretøjet og ikke kan køre videre.

En voldsom episode, som de rystede herningensere filmer med mobilkamera inde fra kabinen.

Vanvidskørslen ender på T. H. Nielsens Vej, hvor Daniel Madsen og hans kæreste ser manden stige ud af sin havarerede bil, efter han med enorm kraft er kørt ind i den parkerede Renault.

»Han går bare stille og roligt om og åbner bagklappen, tager en sort kasket på hovedet og tager en hvid papkasse ud. Og så går han væk fra stedet som om, ingenting er sket,« fortæller Daniel Madsen.

»Det kunne være gået helt galt flere gange undervejs. Jeg er allermest glad for, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Narkobilister og spritbilister skal bare fjernes fra vejene. De er livsfarlige,« siger han. Daniel Madsen

Kort efter bliver den narkopåvirkede vanvidsbilisten anholdt til fods af en politipatrulje ved Mindeparken kort derfra.

»Min kæreste står bare og ryster på hænderne bagefter. Det var ret voldsomt,« siger Daniel Madsen, hvis bil også har skrammer efter mødet med den 31-årige.

»Det kunne være gået helt galt flere gange undervejs. Jeg er allermest glad for, at der ikke er nogen, der er kommet til skade. Narkobilister og spritbilister skal bare fjernes fra vejene. De er livsfarlige,« siger han.

Anne Kirkegaard, kommunikationsmedarbejder ved Midt- og Vestjyllands Politi, oplyser til B.T., at den 31-årige mand ikke er blevet varetægtsfængslet men løsladt efter afhøring.

Han er sigtet for at have kørt bil med narkotika i blodet samt for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer og kan nu se frem til et retligt efterspil.