Tidligt tirsdag morgen udviklede et møde mellem politiet og en varevogn sig til en vild biljagt.

Den 46-årige fører i varebilen havde nemlig på ingen måde lyst til at tale med den nordjyske patrulje, og derfor satte han i flugt.

Over fortove, cykelstier og gangstier.

Den vilde jagt fandt sted i Vrå, lidt nord for Aalborg.

Og når man ser nærmere på manden, kan man da egentlig også godt forstå, hvorfor han ikke havde lyst til at komme i hænderne på politiet.

»Manden var stærkt narkopåvirket. Desuden var bilen ikke indregistreret, og vi mistænker, at den kørte på stjålne nummerplader,« siger Thomas Ottesen, vagtchef ved Nordjyllands Politi.

De nærmere forhold omkring bilen skal politiet nu undersøge nærmere, men den anholdte mand kan se frem til et hav af sigtelser.

»Vi sigter for narkokørsel, forhold omkring bilen og så er der et væld af lovovertrædelser i forbindelse med flugten,« siger Thomas Ottesen.

Manden var desuden eftersøgt i forbindelse med en sag i fogedretten og er i forvejen kendt af politiet.

Han sidder nu til afhøring, og vil blive løsladt efterfølgende.

»Til sidst lykkedes det patruljevognen at få ham stoppet. Han gjorde et halvhjertet forsøg på at stikke af til fods, men opgav hurtigt,« siger Thomas Ottesen og afslutter:

»Nu skal vi have taget nogle blodprøver, og så bliver han sluppet fri igen.«