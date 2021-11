En narkopåvirket mand forsøgte natten til tirsdag at snyde politiet ved at skifte plads med passageren i bilen.

Det var en patrulje fra Østjyllands Politi, der på Kirkevej i Viby klokken 01.42 blev overhalet af en bilist, der i det efterfølgende kryds kørte over i en højresvingsbane og fortsatte lige ud over for rødt.

Det skriver politiet i døgnrapporten.



Patruljen kørte derfor efter bilen, der standsede 100 meter længere fremme. Men manden ville ikke overgive sig så let.

Betjentene opdagede hurtigt, at den mand, der sad bag rattet, skyndte sig om på bagsædet, mens en kvinde, der sad på passagersædet, overtog mandens plads.

Da betjentene nærmede sig bilen og henvendte sig, nægtede den 22-årige mand på bagsædet, at det var ham, der skulle have kørt.

Han nægtede desuden at forlade bilen, selvom politiet gentagne gange bad ham om det.



Han blev derfor til sidst taget ud af bilen med magt, hvorefter han blev lagt i håndjern.



Da han virkede påvirket af stoffer, blev han sigtet for narkokørsel, og da det viste sig, at han var frakendt kørekortet, blev han også sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Derudover blev han sigtet for færdselsforseelsen i krydset.



Den 22-årige kvinde, der var med i bilen, var bilens ejer – og hun blev derfor sigtet for at have overdraget sin bil til en person uden kørekort.