En 16-årig dreng blev ifølge anklageskrift overdynget med slag og spark i hovedet, før han blev tvunget til at smide tøjet, filmet og til slut truet med at blive slået ihjel.

Den voldsomme episode fandt ifølge JydskeVestkysten sted ved Fjelstrup Hallen i Haderslev natten til søndag den 19. maj i år.

I alt er fem personer tiltalt i sagen - anklagerne lyder på alt fra rå vold og blufærdighedskrænkelse til trusler og besiddelse af børneporno.

Hovedmanden bag overfaldet er en 21-årig mand fra Aabenraa-egnen, som har erkendt det meste af forløbet. Han har dog nægtet at udtale sig om, hvem der ellers medvirkede i mishandlingen af teenageren.

Ifølge JydskeVestkysten er også en 20-årig - ligeledes fra Aabenraa-egnen - samt en 23-årig mand fra Als tiltalt i sagen.

De har også tilstået deres medvirken - den sidste bidrog blandt andet med dødstrulsen, der lød på, at den 16-årige ville få halsen skåret over, hvis han sladrede.

To piger på henholdsvis 15 og 16 år var også til stede under episoden. De nægter dog at have deltaget i mishandlingen, skriver det lokale medie.

Både den 21-årige hovedmand bag overfaldet samt den 15 årige pige har erkendt, at de var påvirket af amfetamin under overfaldet.

Den 16-årige pige har forklaret, at hun gemte sig bag en busk, da mishandlingen begyndte, mens den 15-årige pige har forklaret, at hun var så høj af stoffer, at hun blot gik frem og tilbage på stedet imens.

»Jeg havde det dårligt bagefter, for det var slemt at se,« sagde hun torsdag i retten ifølge JydskeVestkysten.

Det er kun den 21-årig hovedmand bag overfaldet, som har indrømmet, at overfaldet var planlagt. Han har forklaret, at han lokkede det 16-årige offer til stedet under et påskud om at sælge ham hash.

Den 21-årige er også sigtet for at være i besiddelse af børneporno, fordi han filmede den 16-årige nøgen.



Retssagen fortsætter fredag. Der er afsat fire dage til den.