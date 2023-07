Danske hash- og narkokriminelle har problemer med deres danske kontanter, når de skal veksles til euro i Spanien.

Det fortæller flere kilder til B.T., og dansk politi bekræfter udviklingen.

Kokain og hash handles i euro i Europa, men i Danmark er det selvsagt danske kroner, der betales med, når stofferne skifter hænder.

Det summer sig hurtigt op til ganske store beløb, som hash – og narkohandlerne derfor skal have omsat til euro.

Spanien – særligt området ved Costa del Sol – er et centralt geografisk område for den organiserede narkokriminalitet i Europa.

Politiet bekræfter

Det er her mange af de tunge narkobagmænd mødes, og det er også ofte her, at store hash- og narkoforsendelser aftales og afregnes.

Men på de seneste har de spanske banker og vekselinstitutter her vægret sig for at tage imod danske kroner og bytte dem til euro.

– Vi er bekendt med situationen. Det er efter vores opfattelse blevet sværere for de kriminelle at få vekslet deres sorte penge, siger Torben Svarrer, ledende politiinspektør National enhed for Særlig Kriminalitet.

Tilbageholdende banker

Nationalbanken udsendte tidligere i år en pressemeddelelse, der beskriver problemstillingen. Her var den advarende besked selvsagt rettet imod almindelige turister med redeligt ærinde:

'I flere lande er der problemer med at veksle danske kontanter. Det skyldes, at danske banker er blevet mere tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske banker.

Bankerne vurderer, at de ikke kan betrygges tilstrækkeligt i forhold til deres forpligtelser efter hvidvaskreglerne. Det har medført, at flere udenlandske banker og vekselbureauer nu er stoppet med at modtage danske kontanter i udlandet.

Nationalbanken anbefaler derfor, at man ikke medbringer danske kontanter til udlandet', lyder det i meddelelsen.

Herhjemme har myndighederne i en årrække haft fokus på hvidvask, som veksling af store pengebeløb fra eksempelvis narkokriminalitet hører under.

Dyr kurs

Det betyder et øget fokus på banker og særligt mindre vekselbureauer.

Der har i den forbindelse været flere efterforskninger, blandt andet mod et vekselbureau på Nørrebro, hvor man i 2018 blev dømt for at have hvidvasket hashpenge svarende til 40 millioner kroner og desuden havde forsøgt at hvidvaske yderligere 40 millioner.

Det er dog – ifølge B.T.s oplysninger – fortsat muligt at få byttet kroner til euro i Danmark.

Vekselkursen er dog dyrere, end hvis lovlige penge veksles.

Normalt står en euro til godt 7,50 kroner.

Den kriminelle vekselkurs er oppe i otte eller endda 8,50 kroner for en euro. Den dyre, sorte vekselkurs har derfor medført en indirekte prisstigning, når det gælder særligt indkøb af hash i store mængder.

Og på det seneste har det medført en mildere knaphed på hash i Danmark, viser B.T.s research.

