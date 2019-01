Selvom de aldrig har bedt om det, oplever flere unge, at nærgående narkohandlere kontakter dem med tilbud om stoffer direkte i messenger eller via forskellige stofrelaterede fora på sociale medier.

Og fordi kontakten sker via telefonen - som mange unge ser som deres troværdige følgesvend - kan det være svært at se de røde alarmlamper.

»Hvor stoffer tidligere var noget, man skulle lede efter ved at opsøge folk af lidt tvivlsom karakter, er det i dag noget, man bliver tilbudt i skolen, i byen eller direkte på sin smartphone. Og især kontakten på de sociale medier er en kæmpestor faktor. Paraderne falder, når de unge bliver eksponeret for stofferne i deres eget venskabsunivers,« siger Torben Vangsted, der er misbrugskonsulent i Odense Kommune.

Han har 20 års erfaring inden for misbrugsfeltet og snakker hvert år med 4000-5000 unge om stoffer.

Fokus på unge og stoffer B.T. sætter i dagene op til og hen over nytår fokus på unge og deres brug af hårde stoffer.

Fra 2008 til 2017 er 264 unge i alderen 15-24 år døde efter at have taget stoffer. 189 af dem døde som følge af en overdosis.

Nogle, fordi de aldrig havde prøvet det før. Andre, fordi stofferne var langt stærkere, end de var vant til.

Især MDMA og kokain er populært, og pusherne viser hele tiden nye og kreative måder at møde de unge på.

Følg med på bt.dk og i avisen de kommende dage, hvor vi sætter yderligere fokus på emnet. Har du på en eller anden måde haft stoffer tæt inde på livet, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv til journalist Bo Norström Weile på bowe@bt.dk - TAK!

Som han ser det, har den teknologiske udvikling - og det faktum at stort set alle unge i dag ejer en smartphone - resulteret i, at vejen mellem pusherne og de unge er blevet kortere.

»De barrierer eller mellemled, der var tidligere, er simpelthen forsvundet i dag,« understreger Torben Vangsted.

I enkelte tilfælde oplever unge, hvordan beskeder fra pushere popper op ud af det blå på messenger, uden at de selv har gjort noget aktivt for det, fortæller Torben Vangsted:

»Så det kommer meget hurtigt tæt på. Tilbuddene til unge om at tage stoffer er alle vegne i dag,« lyder det fra Torben Vangsted, som mener, at alle unge - lidt firkantet sagt - på et eller andet tidspunkt, hvad enten det er i det virkelige eller virtuelle liv, aktivt bliver nødt til at sige enten ja eller nej tak til stoffer.

Flere af dem beder ikke selv om det, og de synes, det er både ubehageligt og frustrerende at blive en del af et netværk, som omhandler stofbrug og stofsalg. Kim Gilberg, rusmiddelrådgiver

»Myndighedernes tal holder ikke«

Ifølge Sundhedsstyrelsen har danske unges forbrug af stoffer i mange år ligget stabilt.

I tallene fra 2017 vurderer de, at 4,6 pct. af de 16-44-årige inden for den seneste måned har røget hash, imens 1,9 pct. har taget andre illegale stoffer.

De tal holder ikke, mener professor ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet Mads Uffe Pedersen.

Han vurderer, at omkring 10-11 pct. af unge mellem 15-25 år inden for den seneste måned har røget hash eller taget andre illegale stoffer.

Handlen med stoffer er i stigende grad rykket ind på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og krypteringsappen Wickr. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Handlen med stoffer er i stigende grad rykket ind på sociale medier som Facebook, Instagram, Snapchat og krypteringsappen Wickr. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Ubehageligt og frustrerende«

Ifølge rusmiddelrådgiver i Københavns Kommune Kim Gilberg er det er typisk på sociale medier som Wickr, Facebook eller Snapchat, at de unge bliver kontaktet af folk med andet end venskab i tankerne.

Han fortæller, hvordan de unge sjældent bryder sig om at blive kontaktet så direkte endsige at blive forbundet med den slags folk og grupper.

»Flere af dem beder ikke selv om det, og de synes, det er både ubehageligt og frustrerende at blive en del af et netværk, som omhandler stofbrug og stofsalg,« understreger Kim Gilberg.

Handel med stoffer på nettet - og på smartphonen - er ifølge Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug støt stigende.

En nylig analyse identificerede over 100 globale darknetmarkeder. På disse markeder skønnes det, at to tredjedele af alle køb er stofrelaterede.