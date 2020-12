41-årig mand er dømt for at have været med til at etablere kontakt mellem køber og sælger af 50 kilo hash.

En arrangeret handel med 50 kilo hash ved en travbane i Aarhus koster en 41-årig mand halvandet års fængsel. Det har Retten i Aarhus afgjort tirsdag.

Handlen med hash gik galt, og det er politiets formodning, at det trækker tråde til drabet på en 25-årig mand. Han blev dræbt af skud.

Den 41-årige har erkendt sin rolle i narkohandlen, oplyser Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Han var med til at etablere kontakt mellem sælgeren og køberen af de mange kilo hash, der har en værdi af over en million kroner. Fortjenesten for hans arbejde var sat til 100.000 kroner.

Aftalen var, at handlens parter skulle mødes den 22. juli ved Jydsk Væddeløbsbane i Aarhus. Her skulle stofferne udleveres, men det gik langtfra som planlagt.

Den nu dømte mand blev anholdt den 4. august. Han har indrømmet at være blandet ind i sagen.

- Det var en tilståelsessag, hvor den 41-årige erkendte sin rolle i narkohandlen, og det har også haft indflydelse på dommen, siger specialanklager Birgitte Ernst i pressemeddelelsen.

Manden har valgt at acceptere dommen.

Han har ikke været mistænkt for medvirken til drabet, som altså menes at have relation til den store hashhandel.

Drabet skete ved travbanen om aftenen den 22. juli. Her blev 25-årige Abukar Hassan Ali dræbt af skud på en parkeringsplads på Observatorievej.

To grupper var angiveligt i strid om hashen, og handlen og drabet "hænger tæt sammen", har vicepolitiinspektør Lennart Glerup udtalt.

/ritzau/