De jokede lystigt med, at de var ved at lægge flugtplaner fra Vestre Fængsel, hvis de igen blev idømt fængsel i mange år.

Narkohajerne kaldte også hinanden for gangstere – og deres kvinder for sindssyge.

Men først og fremmest handlede de kokain og amfetamin for millioner af kroner over deres særlige mobiltelefoner, som de stolede blindt på.

For de danske narkohajer var helt sikre på, at ingen andre kunne følge med i, hvad de skrev eller sendte af billeder til hinanden.

Hverken politiet, andre kriminelle – eller deres koner.

»Vi troede jo mere eller mindre, at de telefoner var helt sikre,« forklarede en af narkohajerne ærligt og lettere ærgerligt, da han forleden tilstod og fik dom i Københavns Byret.

De tre narkohajer fik sammenlagt 33 år års fængsel for deres roller i det enorme sagskompleks om hård narko, som politiet har døbt Operation Sixpence.

Her kunne den tidligere fodboldstjerne Allan Olsen for en sjælden gangs skyld igen føle sig som topscorer, da han fik 13 års fængsel, mens hans medskyldige Thomas Skyum og Søren Louiie Mikkelsen »slap« med 8 og 12 års fængsel.

De tre narkohajer udvekslede både tekst og billeder af narko på deres særligt sikrede mobiltelefoner, som politiet dog fik lirket op. Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL Vis mere De tre narkohajer udvekslede både tekst og billeder af narko på deres særligt sikrede mobiltelefoner, som politiet dog fik lirket op. Arkivfoto. Foto: ENRIQUE CASTRO-MENDIVIL

Alle tre valgte at lægge kortene på bordet i retten, fordi det stod klart, at de selv havde foræret politiets anklager rigtig mange trumfer.

For i foråret 2020 brugte de lystigt og ubekymret deres såkaldte EncroChat-mobiltelefoner til at skrive til hinanden, når der skulle aftales køb og salg af narko.

Det krypterede mobilnetværk blev brugt af organiserede kriminelle over hele verden, fordi det havde ry for at være sikret mod myndighedernes aflytning og overvågning.

Men omkring marts 2020 lykkedes det med fransk politi i spidsen at infiltrere og dekryptere det lukkede netværk. Det gav politiet adgang til samlet 120 millioner lyssky datatransaktioner – blandt andet også fra de tre danske narkohajer.

De dømte i narkonetværket var i høj grad belastet af oplysninger på de særlige EncroChat-telefoner, som de troede ikke kunne læses af politiet. Det kunne telefonerne dog. Foto: Europol Vis mere De dømte i narkonetværket var i høj grad belastet af oplysninger på de særlige EncroChat-telefoner, som de troede ikke kunne læses af politiet. Det kunne telefonerne dog. Foto: Europol

Og selv om de havde forsøgt at skjule sig under dæknavne som 'Firstcall', 'Anakonda' og 'Globalteam' viste det sig alligevel nemt for politiets efterforskere at afsløre deres sande identiteter.

Blandt andet fordi de i nogle situationer var uforsigtige nok til at glemme alt om dæknavne og i stedet henvende sig til hinanden med deres rigtige navne.

»Godmorgen, hr. Skyum.«

»Godmorgen, Olsen,« lød den friske morgenhilsen eksempelvis over sms på de krypterede telefoner 5. april 2020, inden de gik i gang med at aftale, at de skulle bruge 1.320.000 kroner til at købe næste parti kokain.

De tre narkohajer blev forleden idømt sammenlagt 33 års fængsel i Københavns Byret. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere De tre narkohajer blev forleden idømt sammenlagt 33 års fængsel i Københavns Byret. Arkivfoto. Foto: Mads Claus Rasmussen

Nogle gange brugte de dog for en sikkerheds skyld kodeord som »pift« og »cola« om kokain, men ikke desto mindre var de ikke blege for at sende hinanden billeder af pakker med hvidt pulver og kontrolvejninger.

Eksempelvis da to af dem 5. juni 2020 troede, at de havde fået leveret de aftalte 68 kilo amfetamin fra en hvid Scania-lastbil på belgiske nummerplader. En kontrolvejning dagen efter viste dog, at de 68 pakker ikke rummede 1.000 gram hver, men kun 900 gram.

I Københavns Byret gav de dekrypterede sms-beskeder også et indblik i, at det kan være belastende at være nærmeste pårørende til en narkohaj.

En af dem skriver eksempelvis på et tidspunkt i april 2020 til den anden og fortæller, at hans kone lige har spurgt, hvor længe hans foregående kone havde kunnet holde »til det her«. Kort inden var hun kørt tudende til Hundested, hvad der medfølende fik den anden narkohaj til at trøste sin makker med ordene: »De er sindssyge, de kvinder.«

Det fremkaldte en del smil og grin hos narkohajernes pårørende på tilhørerrækkerne, da den besked blev dokumenteret af anklageren i Københavns Byret.

