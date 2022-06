Lyt til artiklen

»Julemanden fra KBH kommer tidligt i år. Lækker sne lige landet og sten + pulver poser haves efter behov. Dejlig blød cola håndplukket fra syden, som river kraniet ud af røven på dig.«

Sådan lyder ét ud af utallige opslag i en helt særlig gruppe på den populære hjemmeside Reddit.

For de helt uskyldige sjæle kan 'julemanden', 'sne' og 'cola' måske virke harmløst, men i virkeligheden er det blot slang for ord som 'narkohandler' og 'kokain'.

Reddit er populært verden over og bruges til at dele nyheder, sjove videoer og mange andre ting, som man så kan debattere eller kommentere i såkaldte 'subreddits'.

Og nu kan B.T. fortælle, at der i én af de 'subreddits', der bedst kan beskrives som en underside, i flere måneder er blevet solgt narkotika i hele Danmark.

Her ses et screenshot fra Reddit-forummet, hvor narkoen sælges åbent. Vis mere Her ses et screenshot fra Reddit-forummet, hvor narkoen sælges åbent.

Under titlen 'DetSorteMarked' er der daglig blevet skrevet utallige opslag, hvor narkohandlere har promoveret deres euforiserende stoffer, og hungrende misbrugere har søgt efter hash, kokain eller ecstasy.

Der har sågar også været en del opslag, hvor brugere har søgt eller tilbudt kontantlån med skyhøje renter.

I de mange narkotika-opslag opfordres der til, at man enten skriver en privat besked på Reddit eller appen Wickr.

Wickr er en krypteret app, der sletter beskeder – og dermed spor – mellem afsenderne, og den prøvede B.T. at downloade for at undersøge, hvor nemt det egentligt er at finde og få stofferne gennem Reddit.

Det tog os få minutter at hente appen, oprette en bruger og skrive en besked til 'Byggemandbob', som kort forinden havde reklameret med stoffer i Aarhus-området på 'DetSorteMarked'.

»Hej. Hvor hurtigt kan du levere til Højbjerg,« skrev B.T. onsdag formiddag til narkohandleren.

Under ét minut senere kom svaret:

»30-40 minutter. Hvor meget skal du have?«

897 var medlem af forummet, hvor der åbenlyst bliver solgt stoffer. Vis mere 897 var medlem af forummet, hvor der åbenlyst bliver solgt stoffer.

Men så skete der noget, som fik samtalen til at stoppe brat.

Et par timer forinden havde B.T. nemlig kontaktet Reddit på mail og spurgt, hvordan det kunne være, at man i tre måneder havde set passivt til, mens der på den populære hjemmeside var blevet stablet en decideret narkobørs på benene.

Og hurtigt kom der et svar tilbage:

»Hej. Siden er nu blevet banned (lukket, red.). Tak for at skrive til os,« lød det kortfattede svar.

Så ja. Nu kan man ikke længere tilgå siden, og de 897 medlemmer må altså finde et andet sted enten at reklamere for eller efterlyse stoffer.

Og det er sandsynligvis det, der kommer til at ske, er meldingen fra National enhed for Særlig Kriminalitet.

'Den slags sider kan lukkes, men erfaringen viser, at bagmændene hurtigt åbner andre hjemmesider med nye navne for at omgå politiets indsats. I det omfang, politiet får kendskab til illegalt salg via sådanne websider/platforme, foretages der en vurdering af muligheden for at identificere personer bag salget,' skriver enheden i en mail til B.T.

Hos det kriminalpræventive SSP Samrådet er man ikke overrasket over, at der i tre måneder har været sådan en Reddit-side.

»Det er blevet nemmere, og stofferne er mere tilgængelige på nettet, så det overrasker mig desværre ikke. Vi kæmper for at skabe modstandsdygtighed hos de unge, men jeg har også en stor forventning til, at de her firmaer gør noget for at lukke sådanne sider ned med det samme,« siger formand Benny Husted.