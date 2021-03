De færreste kan prale af, at de har fået politiet til at sætte deres nye fladskærms-tv op.

Det kan modellen Oliver Bjerrehuus.

»Det er en del år siden, men fjernsynet – et sort Pioneer – hænger her faktisk stadig. Jeg står lige og ser på det,« griner den 45-årige model, da B.T. fanger ham over telefonen i hans lejlighed på Nørrebro.

Det var i samme lejlighed, at civilklædte betjente fra narkoafdelingen i Københavns Politi for omkring en halv snes år siden slog til med en ransagning uden dommerkendelse.

Forinden havde betjentene fået et tip om, at den kendte model havde store mængder kokain liggende hjemme hos sig i lejligheden.

Episoden bliver omtalt i den nye bog 'Hærdet – narkobetjent med gaden i blodet', som en af de deltagende betjente – René Dahl Andersen – netop har udgivet i samarbejde med journalisten Casper Fauerholdt.

Her fortæller den nu tidligere narkobetjent, at det var lidt besværligt at komme ind i opgangen til lejligheden, som befandt sig bag en låst port.

Ved et tilfælde kom et DHL-bud i det samme kørende i sin varevogn med et fladskærms-tv, som skulle afleveres til Oliver Bjerrehuus. Betjentene viste DHL-buddet deres politiskilt og fik sammen med ham lov til at bære det op til modellen, som beredvilligt lukkede dem ind.

Oliver Bjerrehuus bad narkobetjentene gå nænsomt frem under ransagningen, da hans lille søn også var til stede i lejligheden. Arkivfoto. Foto: Jeppe Bjørn Vejlø

Da fladskærmen var afleveret, og buddet havde fået sin underskrift og var gået igen, forklarede de to betjente deres egentlige ærinde – at lejligheden skulle ransages.

Oliver Bjerrehuus forklarede dem, at han intet kokain havde, men kun lå inde med to gram marihuana i en pose, som han beredvilligt viste dem. Og samtidig bad han dem gå fredeligt frem af hensyn til hans søn, Oscar, der på det tidspunkt ikke var særlig gammel.

»Selvfølgelig var jeg ikke pusher, og for sjov sagde jeg til dem, at det ville være virkelig smart, hvis jeg som kendt solgte fra min egen adresse. Så kunne jeg tage en højere pris end andre steder,« fortæller Oliver Bjerrehuus.

»Fra starten vidste jeg, at de ikke havde nogen grund til at være i min lejlighed. De sagde jo bare, at de havde fået et tip, og hvis jeg så på samme måde fortalte dem, at Casper Christensen solgte heroin fra sin lejlighed, ville de så også vælte den,« spørger han.

Narkobetjentene havde svært ved at få adgang til Oliver Bjerregaards opgang på Nørrebro, indtil et DHL-bud tilfældigvis i det samme kom forbi og skulle aflevere et fladskærms-tv til modellen. Arkivfoto. Foto: Asger Ladefoged

»På det tidspunkt skrev jeg klummer for B.T., og jeg var sådan set parat til at skrive om min oplevelse af, at de udnyttede deres magt. Men så langt kom det aldrig, for de var meget søde og rare, og da jeg spurgte dem, om de ikke lige kunne hjælpe mig med at hænge fladskærmen op, så situationen kunne fungere for begge parter, så var de friske på det,« tilføjer Oliver Bjerrehuus.

»Og gudskelov for deres hjælpsomhed, for ellers havde fladskærmen sikkert stået på gulvet endnu. Når det kommer til at skrue en skrue i væggen, så er jeg lost. Engang kom jeg til at skrue gennem dørkarmen, da jeg skulle jeg lave en stikkontakt.«

»Det var faktisk meget fedt, at de kunne få fjernsynet op, og jeg har altid følt mig godt behandlet af politiet. Også når jeg har været i byen og har været et fuldt fjols, « siger Oliver Bjerrehuus.