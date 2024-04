Han er en af Europas farligste og mest berygtede narkobaroner, og nu er han på fri fod.

Mafiabossen Karim Bouyakhrichan, der angiveligt planlagde at myrde den hollandske tronfølger, kronprinsesse Catharina-Amalia, og den hollandske premierminister Mark Rutte, blev ellers anholdt i spanske Marbella i januar efter en femårig menneskejagt.

Men nu har en juridisk misforståelse mellem Spanien og Holland resulteret i, at han igen er på fri fod.

Det skriver blandt andre BBC og Politico.

I 2022 blev den dengang 18-årige hollandske kronprinsesse hjemsendt fra universitetet i Amsterdam på grund af en mistanke om, at den marokkanske mafia, 'Mocro Maffia', i Holland planlagde at kidnappe eller myrde hende.

Samme år skrev hollandske De Telegraaf, at Mark Rutte var på Bouyakhrichans liste over højtprofilerede mål.

Da den 46-årige narkobaron, der har smuglet for mange milliarder euro, blev anholdt af spansk politi i ferieparadiset Marbella, indgav de hollandske myndigheder straks en udleveringsbegæring, der skulle sende bandelederen tilbage til Holland.

Spaniens nationale domstol i Madrid gav grønt lys, men provinsdomstolen i Málaga afviste, fordi han skulle stå til ansvar for hvidvaskning af penge i Spanien, før han blev udleveret.

De hollandske myndigheder appellerede og understregede, at Karim Bouyakhrichan var på Interpols liste over Europas værste kriminelle, og at han var eftersøgt for sin rolle i en ti år lang og blodig narkokrig på tværs af Belgien, Holland, Spanien og Marokko.

Spaniens nationale domstol accepterede appellen, men undlod at udstede en kendelse om tilbageholdelse, der ville have holdt narkobaronen bag tremmer.

Ved den indledende høring i Málaga i marts, indvilgede dommeren i at løslade ham mod en kaution på cirka 375.000 kroner.

Det betalte den kriminelle milliardær naturligvis – og så smuttede han ellers fra byen.

Myndighederne har ikke set ham siden.

Den spanske justitsminister Félix Bolaños kalder det ifølge BBC for 'bekymrende nyt', men han insisterer på, at narkobaronen nok skal blive udleveret til retsvæsenet igen 'så hurtigt som muligt'.

Karim Bouyakhrichan er ifølge Vice News kendt under navnet 'Taxi', og han har i årevis været lederen af et kartel, der har smuglet tonsvis af kokain fra Sydamerika til Europa via særligt havnene i Amsterdam og Rotterdam.

Narkobaronens yngre bror, Samir – kendt som Scarface – var ét af narkokrigens mange ofre, da han i 2014 blev myrdet uden for netop Marbella.

Det var i høj grad Samir, der opbyggede 'Mocro Maffia' til det første milliardforetagende narkoimperium i Europa.