Et tilsyneladende uskyldigt billede af den franske bulldog Bob endte med at koste en international narkobande dyrt.

Hundens navneskilt hjalp nemlig efterforskerne i den engelske politienhed NCA (National Crime Agency) med at kortlægge og bevise deltagernes roller i en storstilet narkoaktion.

Her skulle 448 kilo MDMA – også kaldet ecstasy – smugles fra England til Australien.

Smuglerne havde ellers gjort sig mere end almindeligt umage for at få den store narkolast transporteret uset ind i Australien.

De 448 kilo ecstasy var blevet skjult inde i stålkonstruktionen på en godt 43 ton tung bæltegravemaskine af typen Doosan DX420.

Den ville narkobanden på skrømt lade en australsk køber overtage på en netauktion og bagefter få gravemaskinen sejlet til Australien.

De professionelle narkosmuglere troede sig sikre, fordi de benyttede den krypterede kommunikationsplatform EncroChat, der indtil for et par år siden var meget populær blandt organiserede kriminelle – også i Danmark.

Med de særligt krypterede telefoner og dæknavne troede brugerne sig fuldstændig sikre mod aflytning og læsen med fra politiets side. Men omkring 2019-2020 lykkedes det de franske myndigheder at knække krypteringen, så man i realtid diskret kunne følge med fra sidelinjen i de kriminelles kommunikation.

Narkosmuglerne havde gemt den dyrebare last i armen på en 43 ton tung bæltegraver, der blev sejlet til Australien. Foto: NCA Vis mere Narkosmuglerne havde gemt den dyrebare last i armen på en 43 ton tung bæltegraver, der blev sejlet til Australien. Foto: NCA

I den engelsk-australske narkosag fik efterforskerne god hjælp, da den ene bagmænd sendte billedet af sin bulldog Bob til en af de andre hovedmænd. For på hundens navneskilt stod ejerens telefonnummer, hvilket viste sig at være til stor hjælp for politiet.

Narkosmuglerne sløsede også på andre billeder, som de sendte til hinanden. Blandt andet kunne man på nogle af billederne se deres ansigter spejle sig utilsigtet i tv-skærme og messingskilte, så politiet under retssagen for nylig kunne dokumentere deres tilstedeværelse på forskellige adresser.

Narkobanden havde skjult omkring 100 poser med sammenlagt 448 kilo ecstasy i armen på den store bæltegraver, men politi og toldere snød dem ved diskret at fjerne narkoen fra gravemaskinen ved ankomsten til Australien efter at have lokaliseret MDMA-poserne ved at gennemlyse entreprenørmaskinen med røntgen.

I stedet blev der installeret mikrofoner og sporingsudstyr i bæltegraveren, så de desperate modtagere kunne anholdes, efter at de med stigende frustration i to dage havde ledt efter den manglende narko i maj 2020.

Australske toldere og politifolk havde diskret fjernet de 448 kilo ecstasy, inden narkobandens folk fik lov at overtage gravemaskinen i Sydney. Vis mere Australske toldere og politifolk havde diskret fjernet de 448 kilo ecstasy, inden narkobandens folk fik lov at overtage gravemaskinen i Sydney.

Seks af de involverede mænd er efterfølgende idømt lange fængselsdomme på op til 28 år for deres roller i sagen.